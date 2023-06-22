Журналист рассказал, как «Интер» упустил Леау

Известный журналист Фабрицио Бьязин рассказал о том, как миланский «Интер» в свое время упустил Рафаэла Леау, который сейчас блистает в составе «Милана». По словам Бъязина, вина на этом лежит на Антонио Конте, который не захотел ждать, пока португальский нападающий пройдет огранку и отказался от этой покупки.

- Несколько лет назад Леау мог оказаться в «Интере», причем за малые деньги. Но тогдашний тренер Антонио Конте отказался от этой покупки, сказав, что ему нужен опытный, состоявшийся игрок, а не такой, с которым нужно еще работать, - цитирует слова Бьязина fcinter1908.it.