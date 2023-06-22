​Филиппо Индзаги: «Мой брат, возможно, даже лучше Гвардиолы»

Итальянский специалист Филиппо Индзаги высоко ценит своего брата Симоне, который вывел «Интер» в финал Лиги чемпионов - самого престижного клубного турнира футбольной Европы. Он считает, что Симоне даже можно поставить на одну ступеньку рядом с признанным эталоном тренерского дела - Хосепом Гвардиолой.

- В финале Лиги чемпионов своей самоотдачей он показал, что может быть не хуже Гвардиолы. Симоне совершенно справедливо считается одним из лучших тренеров в мире. Его любят игроки, он ставил красивый футбол, для меня Симоне - эталон, - цитирует слова Филиппо Индзаги fcinter1908.it.