Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

​Филиппо Индзаги: «Мой брат, возможно, даже лучше Гвардиолы»

22 Июня 2023 • 03:59 Комментировать

Итальянский специалист Филиппо Индзаги высоко ценит своего брата Симоне, который вывел «Интер» в финал Лиги чемпионов - самого престижного клубного турнира  футбольной Европы. Он считает, что Симоне даже можно поставить на одну ступеньку рядом с признанным эталоном тренерского дела - Хосепом Гвардиолой.

- В финале Лиги чемпионов своей самоотдачей он показал, что может быть не хуже Гвардиолы. Симоне совершенно справедливо считается одним из лучших тренеров в мире. Его любят игроки, он ставил красивый футбол, для меня Симоне - эталон, - цитирует слова Филиппо Индзаги fcinter1908.it.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Филиппо Индзаги Симоне Индзаги
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 22 Июня
04:51 · Италия. Серия А
Журналист рассказал, как «Интер» упустил Леау
03:59 · Италия. Серия А
​Филиппо Индзаги: «Мой брат, возможно, даже лучше Гвардиолы»
02:53 · Италия. Серия А
​Лаутаро Мартинес станет капитаном «Интера»
02:46 · Италия. Серия Б
Франко Васкес может стать игроком «Катанзаро»
02:40 · Италия. Серия Б
​Серджио Вольпи: «С Гроссо «Сампдория» будет главной в Серии Б»
02:39 · Англия. Премьер-лига
Фердинанд: «Манчестер Юнайтед» должен отдать 150 млн фунтов за Осимхена, если не получится с Кейном»
02:04 · Италия. Серия А
«Ювентус» готов продать Сандро, интерес проявляют клубы из Саудовской Аравии
01:39 · Италия. Серия А
Рабио намерен покинуть «Ювентус»
01:19 · Италия. Серия А
«Атлетико» нацелился на Тео Эрнандеса – «Милан» запрашивает более 80 млн евро
01:07 · Англия. Премьер-лига
Ван де Бек предложен клубу Серии А
00:22 · Англия. Премьер-лига
Названы условия контракта Тонали с «Ньюкаслом»
21 Июня
23:54 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, почему «Ньюкасл» переключился с Бареллы на Тонали
23:35 · Италия. Серия А
Милик прокомментировал подписание контракта с «Ювентусом»
23:18 · Германия. Бундеслига
«Бавария» намерена завершить подписание Кима Мин Джэ в ближайшие дни
22:48 · Италия. Серия А
«Милан» – главный претендент на 18-летнего игрока сборной Турции, «Барселона» также проявляет интерес
Все новости
Рекомендуем