​Лаутаро Мартинес станет капитаном «Интера»

Марсело Брозович покидает миланский «Интер», и это означает, что руководству клуба придется выбирать себе нового капитана. И кандидатура уже есть - выступающий за миланский клуб уже пять лет Лаутаро Мартинес значительно прибавил в минувшем сезоне, особенно после того, как набрался уверенности на чемпионате мира, где Аргентина выиграла главный турнир всего мирового футбола.

Именно он, сообщает fcinter1908.it, станет следующим капитаном «Интера». Сменять его в случае необходимости будут словенский голкипер Самир Ханданович и защитник Данило Д'Амброзио - оба выступают в клубе уже десяток лет.