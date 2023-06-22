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Чемпионат Италии. Серия А

​Лаутаро Мартинес станет капитаном «Интера»

22 Июня 2023 • 02:53 Комментировать

Марсело Брозович покидает миланский «Интер», и это означает, что руководству клуба придется выбирать себе нового капитана. И кандидатура уже есть - выступающий за миланский клуб уже пять лет Лаутаро Мартинес значительно прибавил в минувшем сезоне, особенно после того, как набрался уверенности на чемпионате мира, где Аргентина выиграла главный турнир всего мирового футбола.

Именно он, сообщает fcinter1908.it, станет следующим капитаном «Интера». Сменять его в случае необходимости будут словенский голкипер Самир Ханданович и защитник Данило Д'Амброзио - оба выступают в клубе уже десяток лет. 

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Марсело Брозович Лаутаро Мартинес
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