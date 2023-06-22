«Ювентус» готов продать Сандро, интерес проявляют клубы из Саудовской Аравии

Левый защитник «Ювентуса» Алекс Сандро может быть продан в летнее трансферное окно.

Туринский клуб открыт к продаже бразильца, действующий контракт которого истекает в следующем году. По заявлениям инсайдера Николо Скиры, за последние дни информацию о Сандро запросили два клуба из Саудовской Аравии, однако конкретных трансферных предложений пока нет. В «Ювентусе» готовы обсудить с 32-летним игроком расторжение контракта, если продать его так и не удастся.

Алекс Сандро выступает за «бьянконери» с 2015 года. Согласно оценке портала Transfermarkt, текущая стоимость латераля составляет 3 млн евро.