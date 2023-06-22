Рабио намерен покинуть «Ювентус»

Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабио близок к уходу из клуба в качестве свободного агента.

Руководство «старой синьоры» заинтересовано в продлении истекающего контракта француза, однако тот, похоже, настроен уйти. По информации TuttoJuve, 28-летний футболист не собирается принимать предложение «Ювентуса». Вероятность ухода хавбека в качестве свободного агента очень велика.

Главным претендентом на Адриена Рабио, по мнению прессы, является «Манчестер Юнайтед». Также игрока связывали с «Ньюкаслом».

В прошедшем сезоне Рабио сыграл 48 матчей за «Ювентус», записав себе в актив 11 голов и шесть результативных передач.