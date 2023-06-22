«Атлетико» нацелился на Тео Эрнандеса – «Милан» запрашивает более 80 млн евро

Мадридский «Атлетико» заинтересован в подписании левого защитника «Милана» Тео Эрнандеса.

Слухи связывали француза с переходом в «Манчестер Юнайтед», однако «Милан» не горит желанием расставаться со своей звездой. По информации авторитетного инсайдера Джанлуки ди Марцио, на 25-летнего латераля появился новый претендент – «Атлетико». Впрочем, руководство «россонери» требует за игрока более 80 млн евро – такой запрос, судя по всему, «матрасники» удовлетворить не готовы.

Тео Эрнандес отметился четырьмя забитыми мячами и пятью голевыми передачами в 45 поединках за «Милан» в прошедшем сезоне.