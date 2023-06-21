Милик прокомментировал подписание контракта с «Ювентусом»

Нападающий «Ювентуса» Аркадиуш Милик высказался о своём переходе.

В среду «старая синьора» официально выкупила 29-летнего игрока у французского «Марселя». Форвард подписал контракт, рассчитанный до 2026 года. Стоимость трансфера, по данным авторитетных источников, составила более 7 млн евро с учётом бонусов.

«Возможность продолжать носить цвета «Ювентуса» и играть ради таких болельщиков – огромная привилегия. Я сделаю всё, чтобы полностью оправдать ожидания. Я очень вдохновлён и мотивирован перед началом нового приключения», – написал в социальных сетях Милик, забивший девять голов в 39 матчах за «бьянконери» в период аренды из «Марселя».