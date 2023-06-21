«Милан» – главный претендент на 18-летнего игрока сборной Турции, «Барселона» также проявляет интерес

Полузащитник «Фенербахче» Арда Гюлер интересен грандам европейского футбола.

Недавно 18-летний футболист забил дебютный гол за сборную Турции, поразив ворота соперников из Уэльса в матче отбора Евро-2024. По данным L'Equipe, «Милан» и «Барселона» опережают других претендентов на Гюлера, однако шансы «россонери» на подписание восходящей звезды турецкого футбола оцениваются выше. Интерес к атакующему хавбеку также приписывается представителям Английской премьер-лиги и «ПСЖ».

В активе Арды Гюлера девять голов и 12 ассистов в 51 матче за первую команду «Фенербахче». В контракте игрока прописаны отступные в размере 17,5 млн евро.