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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» – главный претендент на 18-летнего игрока сборной Турции, «Барселона» также проявляет интерес

21 Июня 2023 • 22:48 Комментировать

Полузащитник «Фенербахче» Арда Гюлер интересен грандам европейского футбола.

Недавно 18-летний футболист забил дебютный гол за сборную Турции, поразив ворота соперников из Уэльса в матче отбора Евро-2024. По данным L'Equipe, «Милан» и «Барселона» опережают других претендентов на Гюлера, однако шансы «россонери» на подписание восходящей звезды турецкого футбола оцениваются выше. Интерес к атакующему хавбеку также приписывается представителям Английской премьер-лиги и «ПСЖ».

В активе Арды Гюлера девять голов и 12 ассистов в 51 матче за первую команду «Фенербахче». В контракте игрока прописаны отступные в размере 17,5 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Фенербахче Барселона ПСЖ Сборная Турции трансферы футбола - лето 2023 Арда Гюлер
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