«Интер» опережает «Ювентус» и «Милан» в гонке за Фраттези

«Интер» лидирует в споре за полузащитника «Сассуоло» и сборной Италии Давиде Фраттези.

В числе основных претендентов на 23-летнего игрока давно фигурирует «Ювентус», также хавбек интересен «Милану». По информации инсайдера Николо Скиры, «Интер» вырвался вперёд в борьбе за Фраттези. Для футболиста уже приготовили пятилетний контракт с зарплатой в 2,5 млн евро в год. Примечательно также, что 30% от суммы трансфера получит «Рома», в которой нынешний лидер «Сассуоло» начинал свою карьеру.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Давиде Фраттези в 25 млн евро. В финишировавшем розыгрыше Серии А он забил семь голов, проведя 36 матчей.