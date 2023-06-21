«Милан» в шаге от подписания Маркуса Тюрама

Руководство «Милана» приблизилось к подписанию контракта с нападающим «Боруссии» из Мёнхенгладбаха Маркусом Тюрамом.

По информации журналиста Маттео Моретто, «россонери» находятся в шаге от оформления сделки. Сообщается, что уже подготовлен пятилетний контракт, по которому вице-чемпион мира станет одним из самых высокооплачиваемых игроков полуфиналистов последней Лиги чемпионов.

Напомним, что Маркус Тюрам выступает за «Боруссию» из Мёнхенгладбаха с 2019 года. На его счету 134 матча за немецкий коллектив, в которых игрок стал автором 34 голов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего игрока в 32 миллиона евро.