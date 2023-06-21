Нападающий Аркадиуш Милик перебрался в «Ювентус» на постоянной основе.

Польский футболист провёл прошедший сезон в туринском клубе на правах аренды из «Марселя». Как сообщается на официальном сайте «старой синьоры», договор Милика рассчитан до 2026 года. По сведениям инсайдера Николо Скиры, трансфер обошёлся «Ювентусу» в 7,4 млн евро с учётом бонусов, а зарплата 29-летнего игрока составит порядка 3,5 млн евро в год.

Аркадиуш Милик стал автором девяти забитых мячей и одной результативной передачи в 39 поединках за команду Массимилиано Аллегри в минувшей кампании. Форвард принадлежал «Марселю» с июля прошлого года.