«Наполи» запросит внушительную трансферную компенсацию за нападающего Виктора Осимхена.

Чемпионы Италии не горят желанием продавать своего лидера – желающим приобрести нигерийца нынешним летом потребуется заплатить порядка 180 млн евро, сообщает Le Parisien. Форвард остаётся трансферной целью лондонского «Челси», «Манчестер Юнайтед», мюнхенской «Баварии» и «Пари Сен-Жермен».

Виктор Осимхен стал лучшим бомбардиром прошедшего розыгрыша Серии А, забив 26 голов в 32 матчах. В общей сложности в активе игрока 31 гол и пять результативных передач в 39 поединках за неаполитанцев во всех турнирах.