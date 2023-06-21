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Чемпионат Италии. Серия А

Будущее Миранчука туманно: «Торино» и «Аталанта» приостановили переговоры

21 Июня 2023 • 18:46 Комментировать

Будущее российского полузащитника Алексея Миранчука пока остаётся туманным. «Торино» вёл переговоры о полноценном выкупе футболиста у «Аталанты», однако переговорный процесс застопорился и был приостановлен. Об этом на своих страницах рассказывает sport24.

В сезоне 2022/2023 Миранчук играл за «Торино» на правах аренды. В 31 матче чемпионата и Кубка Италии россиянин записал на свой счёт четыре гола и шесть результативных передач на партнёров. «Быки» заняли 10-е место в Серии А.

Добавим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают 27-летнего Алексея Миранчука в 12 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Аталанта Алексей Миранчук трансферы футбола - лето 2023
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