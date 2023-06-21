Агент Бийола: Яка может покинуть «Удинезе»

Агент словенского защитника «Удинезе» Яки Бийола, Роберт Чибеж, высказался о будущем своего клиента в итальянском клубе.

Агент отметил, что до конца паузы на матчи сборных было принято решение не вести никаких переговоров, и все обсуждения начнутся на следующей неделе.

«На данный момент вероятность того, что Яка останется в «Удинезе», составляет 50 процентов, и еще 50 процентов — что он покинет клуб», - приводит слова Чибежа «РБ Спорт».

Контракт 24-летнего футболиста с «Удинезе» рассчитан до 30 июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его в десять миллионов евро.

В прошедшем сезоне Бийол принял участие в 33 играх во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами партнёрам по команде.