«Рома» посредством своего официального сайта объявила о трансфере защитника Эвана Н’Дика. 23-летний футболист подписал с клубом Серии А контракт сроком на пять сезонов.

Н’Дика достался «Роме» как свободный агент. У футболиста в конце июня истекает контракт с немецким «Айнтрахтом».

За юношеском и молодёжном уровнях Н’Дика представлял Францию. На взрослом же уровне защитник сделал выбор в пользу сборной Кот-д’Ивуара. Правда, Эван пока не провёл ни одного матча за эту команду.

В «Роме» Эван Н’Дика будет выступать под номером 5.