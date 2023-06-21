«Ювентус» в ближайшее время встретится с «Сассуоло», чтобы обсудить трансфер Фраттези

Туринский «Ювентус» в ближайшее время должен встретиться с руководством «Сассуоло» для обсуждения трансфера полузащитника Давиде Фраттези. Об этом сообщает итальянское издание La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, встреча между руководством «Ювентуса» и «Сассуоло» должна состояться уже сегодня – 21 июня. При этом интерес к молодому полузащитнику также сохраняют другие клубы из итальянской Серии А – миланский «Интер» и «Рома».

Фраттези в прошедшем розыгрыше чемпионата Италии забил 7 голов за «Сассуоло» в 36 поединках. 23-летний полузащитник также ранее был интересен командам из Английской премьер-лиги.