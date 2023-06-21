«Аль-Наср» становится всё ближе к трансферу Брозовича

«Аль-Наср» близок к согласованию трансфер полузащитника миланского «Интера» Марсело Брозовича. Как сообщает журналист Маттео Моретто, сделка в данный момент находится на финальной стадии.

Ранее «Интер» требовал за Брозовича 20-25 миллионов евро компенсации. Сам футболист открыт к переходу в «Аль-Наср», который предложил ему очень выгодные финансовые условия. Напомним, хорват выступает за «Интер» с сезоне-2015/16.

«Аль-Наср» сегодня чуть ранее согласовал сделку по трансферу Хакима Зиеша из лондонского «Челси». За марокканского полузащитника команда заплатит около 10 миллионов евро.