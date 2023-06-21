У Дзаньоло есть отступные в размере 35 миллионов евро, но в августе эта сумма станет меньше

Нападающий «Галатасарая» Николо Дзаньоло имеет хорошую возможность вернуться в итальянскую Серию А. По информации от журналиста Джованни Альбанесе, у игрока есть отступные в размере 35 миллионов евро, но в августе эта сумма станет меньше.

Главным претендентом на Дзаньоло в данный момент считается туринский «Ювентус», который давно пытается приобрести молодого итальянца. При этом «Галатасарай» не хочет расставаться с Николо, особенно учитывая грядущую кампанию в Лиге чемпионов. Так или иначе, если «львы» получат нужное предложение по сумме отступных, руководство турецкого клуба никак не сможет удержать игрока.

Дзаньоло отметился 5 голами в 10 поединках чемпионата Турции в прошлом сезоне.