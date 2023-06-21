Бонуччи не покинет «Ювентус»

Защитник Леонардо Бонуччи не покинет туринский «Ювентус» в текущее трансферное окно. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Напомним, что накануне в прессе появилась информация о намерении центрального защитника сменить клубную прописку. Бонуччи якобы недоволен игровым временем в «старой синьоре» и хочет найти новую команду, где будет твердым футболистом стартового состава.

В минувшем сезоне Леонардо принял участие в 16 поединках за «старую синьору» во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом. Срок действующего трудового соглашения между сторонами рассчитан до середины следующего года.