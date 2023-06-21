​Галлиани пока ещё не собирается уходить из «Монцы»

Несмотря на сообщения о том, что после смерти Сильвио Берлускони «Монца» будет продана, а Адриано Галлиани отпущен восвояси, пока что он не собирается складывать полномочия, хотя и признает, что со смертью его верного друга ситуация сильно поменялась.

- Очень больно в душе и сердце. Но я должен работать, мы не можем терять время, надо работать на трансферном рынке. Я знаю Сильвио, он там, с небес, хочет видеть меня работающим, а не плачущим, - цитирует слова Галлиани итальянское новостное агентство ITASportPress.

Напомним, что в минувшем сезоне клуб занял одиннадцатое место в чемпионате Италии.