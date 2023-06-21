Манчини будет присматривать за итальянской «молодёжкой»

Роберто Манчини решил взвалить на себя дополнительные обязанности - помимо должности наставника основной итальянской сборной, он будет также присматривать за делами в итальянской «молодежке». Об этом сообщает итальянское издание Corriere della Sera.

Замысел состоит в том, чтобы молодежная команда играла в тот же футбол, что и основная сборная - это облегчит транзит игроков из младшей категории в старшую. Основной игровой схемой наставника является 4-3-3, ее он пытается привить и «молодежке». Между тем итальянская «молодежка» готовится к участию в чемпионате Европы, который стартует буквально сегодня.