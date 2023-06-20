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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» выкупит Милика слухи

20 Июня 2023 • 21:30 Комментировать

Нападающий «Марселя» Аркадиуш Милик перейдет в «Ювентус» в летнее трансферное окно. 

По информации авторитетного футбольного инсайдера Фабрицио Романо, «Ювентус» успешно завершил переговоры о приобретении Аркадиуша Милика из «Марселя». Трансфер оформлен на постоянной основе. Сумма соглашения составит 6 миллионов евро.

Романо добавляет, что согласно условиям сделки, кроме гарантированной суммы, в нее также включены дополнительные 1 миллион евро в виде бонусных выплат, которые будут зависеть от количества появлений Милика в составе «Ювентуса».

В минувшем сезоне Милик сыграл 41 матч за «Ювентус» на правах аренды. Он забил 9 голов и отдал один ассист.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Марсель Аркадиуш Милик трансферы футбола - лето 2023
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