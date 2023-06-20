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Чемпионат Италии. Серия А

Софьян Амрабат близок к переходу в «Атлетико» слухи

20 Июня 2023 • 21:20 Комментировать

Марокканский полузащитник Софьян Амрабат всё ближе к переходу в мадридский «Атлетико» во время нынешнего трансферного окна.

По информации издания AS, хавбек уже гарантированно провёл свой последний матч за «Фиорентину» и планирует перейти в стан «матрасников». Сообщается, что в Мадриде надеются, что, поскольку контракт Амрабата действует ещё один год, а сам игрок настаивает на уходе, «фиалки» снизят цену на своего лидера. Также, по слухам, важным аргументом для «Атлетико» является то, что Амрабат планирует переезд в Ла Лигу и хочет поработать с Диего Симеоне.

Напомним, что Софьян Амрабат выступает за «Фиорентину» с 2020 года. На его счету 107 матчей в футболке «фиалок» в рамках всех состязаний. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего игрока в 30 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Фиорентина Софьян Амрабат трансферы футбола - лето 2023
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