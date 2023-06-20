Дзаньоло высказался о своем будущем

Нападающий «Галатасарая» и сборной Италии Николо Дзаньоло прокомментировал слухи о возможном уходе в летнее трансферное окно.

По слухам, нападающим интересуются такие клубы, как «Фиорентина», «Ювентус» и «Милан».

«Я счастлив в Турции, посмотрим, что произойдет на трансферном рынке. Никогда не говори «никогда», посмотрим», – цитирует Дзаньоло издание Football Italia.

По информации Sportitalia, «Фиорентина» является первым клубом, который связался с представителями Дзаньоло, в то время как «Ювентус» давно отслеживает его прогресс.

На его счету в «Галатасарае» уже 5 голов и одна голевая передача в 11 официальных играх.