​«Марселю» не интересен Бонуччи

Поговаривают, что Леонардо Бонуччи решил уйти из «Ювентуса», чтобы получать больше времени и повысить шансы поехать на Евро-2024, если сборная Италии завоюет путёвку. Слухи стали связывать 36-летнего защитника с «Марселем». Впрочем, авторитетный инсайдер Фабрицио Романо описывает слухи как недостоверные.

Отмечается, что «Марсель» имеет другие планы на трансферное лето. Сейчас главной задачей клуба является поиск тренера. Как известно, по завершению сезона 2022/2023 Игор Тудор покинул «Марсель». Команда заняла третье место в Лиге 1 и получила билет в квалификацию Лиги чемпионов.