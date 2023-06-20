«Лацио» близко к подписанию контракта с нападающим «Сассуоло» Доменико Берарди.

Согласно информации Sportitalia, нападающий может перейти из «Сассуоло» за 20 миллионов евро плюс бонусы. Переговоры между клубами находятся на продвинутой стадии, в то время как личные условия с игроком уже были согласованы на прошлой неделе. Источник уточняет, что Берарди был запрошен лично главным тренером Маурицио Сарри после квалификации в Лигу чемпионов.

В минувшем сезоне Берарди провел 27 матчей за «Сассуоло» во всех соревнованиях. Он забил 13 голов и отдал 7 результативных передач.