Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Берарди может перейти в «Лацио» слухи

20 Июня 2023 • 19:45 Комментировать

«Лацио» близко к подписанию контракта с нападающим «Сассуоло» Доменико Берарди.

Согласно информации Sportitalia, нападающий может перейти из «Сассуоло» за 20 миллионов евро плюс бонусы. Переговоры между клубами находятся на продвинутой стадии, в то время как личные условия с игроком уже были согласованы на прошлой неделе. Источник уточняет, что Берарди был запрошен лично главным тренером Маурицио Сарри после квалификации в Лигу чемпионов.

В минувшем сезоне Берарди провел 27 матчей за «Сассуоло» во всех соревнованиях. Он забил 13 голов и отдал 7 результативных передач.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лацио Сассуоло Доменико Берарди трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Июня
20:14 · Италия. Серия А
Дзаньоло высказался о своем будущем
19:46 · Италия. Серия А
​«Марселю» не интересен Бонуччи
19:45 · Италия. Серия А
Берарди может перейти в «Лацио» слухи
19:29 · Англия. Премьер-лига
Ибаньес может перейти в «Тоттенхэм» слухи
19:19 · Италия. Серия А
Де Кетеларе не покинет «Милан»
17:32 · Италия. Серия А
​Агент Оздоева подтвердил интерес клуба «Фатих Карагюмрюк» к Кокорину
15:27 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» может перехватить Кима Мин Джэ у «Баварии»
15:21 · Италия. Серия А
Милик готов вернуться в «Ювентус», для игрока подготовили контракт до 2026 года
14:43 · Италия. Серия А
Агент де Врея: «Стефан готов продлить контракт с «Интером»
14:38 · Италия. Серия А
Президент «Фатих Карагюмрюк» отреагировал на слухи о возможном приглашении Кокорина
14:25 · Италия. Серия А
«Интер» не устраивает предложение «Аль-Насра» по Брозовичу
13:59 · Россия. Премьер-лига
Агент Малкома отреагировал на информацию о переговорах между «Зенитом» и «Ювентусом»
13:44 · Италия. Серия А
Бонуччи решил покинуть «Ювентус»
13:43 · Англия. Премьер-лига
Клубы АПЛ ведут переговоры по трансферу нападающего «Интера» 1
13:39 · Россия. Премьер-лига
​В «Зените» отреагировали на слухи об интересе «Ювентуса» к Малкому
Все новости
Рекомендуем