Де Кетеларе не покинет «Милан»

Агент полузащитника Шарля де Кетеларе Том де Муль не беспокоится из-за ухода Мальдини из «Милана».

Молодая бельгийская звезда не смогла оправдать свою цену в 35 миллионов евро в сезоне 2022/23, не забив ни одного гола в 40 матчах во всех соревнованиях за «Милан».

«Милан» по-прежнему верит в него на 100%. Он не первый талант, которому требуется время, чтобы адаптироваться в топовом европейском клубе. Надеюсь, его второй сезон будет успешным», – цитирует агента издание Football Italia.

Де Кетеларе перешел в «Милан» прошлым летом из «Брюгге». Его контракт с «Миланом» рассчитан до июня 2027 года.