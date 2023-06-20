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Чемпионат Италии. Серия А

​Агент Оздоева подтвердил интерес клуба «Фатих Карагюмрюк» к Кокорину

20 Июня 2023 • 17:32 Комментировать

Футбольный агент Анзор Гаргаев, который работает с полузащитником «Фатих Карагюмрюк» Магомедом Оздоевым, подтвердил интерес турецкого клуба к известному форварду Александру Кокорину.

Права на Кокорина принадлежат итальянской «Фиорентине». В сезоне 2022/2023 нападающий выступал за «Арис» на правах аренды. В 30 матчах россиянин забил 13 голов и помог команде впервые в истории выиграть чемпионат Кипра.

«Подтверждаю, что у «Фатиха» есть интерес к Кокорину. Клуб хочет его заполучить. Зная футбольную ситуацию Кокорина, то, что у него действующий контракт с «Фиорентиной», тут действуют по принципу «не навредить». Возможно, его отпустят в «Фиорентине», сохраняя контракт, или разорвут с выплатой контракта. Но предложение «Фатиха» есть», - сказал Гаргаев, чьи слова на своих страницах приводит «Чемпионат».

Александру Кокорину 32 года. Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают нападающего в 1 миллион евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Арис Александр Кокорин Анзор Гаргаев Фатих Карагюмрюк трансферы футбола - лето 2023
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