​Агент Оздоева подтвердил интерес клуба «Фатих Карагюмрюк» к Кокорину

Футбольный агент Анзор Гаргаев, который работает с полузащитником «Фатих Карагюмрюк» Магомедом Оздоевым, подтвердил интерес турецкого клуба к известному форварду Александру Кокорину.

Права на Кокорина принадлежат итальянской «Фиорентине». В сезоне 2022/2023 нападающий выступал за «Арис» на правах аренды. В 30 матчах россиянин забил 13 голов и помог команде впервые в истории выиграть чемпионат Кипра.

«Подтверждаю, что у «Фатиха» есть интерес к Кокорину. Клуб хочет его заполучить. Зная футбольную ситуацию Кокорина, то, что у него действующий контракт с «Фиорентиной», тут действуют по принципу «не навредить». Возможно, его отпустят в «Фиорентине», сохраняя контракт, или разорвут с выплатой контракта. Но предложение «Фатиха» есть», - сказал Гаргаев, чьи слова на своих страницах приводит «Чемпионат».

Александру Кокорину 32 года. Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают нападающего в 1 миллион евро.