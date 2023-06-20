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Чемпионат Италии. Серия А

Милик готов вернуться в «Ювентус», для игрока подготовили контракт до 2026 года

20 Июня 2023 • 15:21 Комментировать

Нападающий «Марселя» Аркадиуш Милик с большой долей вероятности продолжит выступать за туринский «Ювентус» в следующем сезоне. Напомним, в прошлой кампании поляк защищал цвета «старой синьоры» на правах аренды.

По информации от журналиста Николо Скиры, сумма трансфера на постоянной основе должна составить 7 миллионов евро. Сам Милик должен подписать контракт до 2026 года с зарплатой в размере 3,5 миллионов евро в год.

В прошедшем розыгрыше Серии А Милик записал на свой актив 7 голов и одну результативную передачу в 27 матчах. Ранее Аркадиуш также выступал в Италии за «Наполи».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Марсель Аркадиуш Милик трансферы футбола - лето 2023
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