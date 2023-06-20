Агент де Врея: «Стефан готов продлить контракт с «Интером»

Федерико Пасторелло, агент центрального защитника «Интера» Стефана де Врея, почти уверен в том, что его клиент останется в команде Симоне Индзаги, несмотря на истекающий контракт.

«Стефан готов продлить контракт с «Интером». План заключается в том, чтобы остаться в нынешнем клубе, несмотря на интерес из Саудовской Аравии. Де Врей сейчас не чувствует себя готовым для выступлений в этой стране, поэтому пока Стефан намерен продолжать играть в Европе», – цитирует Пасторелло журналист Фабрицио Романо.

Напомним, де Врей выступает за «Интер» с 2018 года, когда перешёл из римского «Лацио», где уже успел поработать под руководством нынешнего тренера «нерадзурри» Симоне Индзаги.