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Чемпионат Италии. Серия А

Агент де Врея: «Стефан готов продлить контракт с «Интером»

20 Июня 2023 • 14:43 Комментировать

Федерико Пасторелло, агент центрального защитника «Интера» Стефана де Врея, почти уверен в том, что его клиент останется в команде Симоне Индзаги, несмотря на истекающий контракт.

«Стефан готов продлить контракт с «Интером». План заключается в том, чтобы остаться в нынешнем клубе, несмотря на интерес из Саудовской Аравии. Де Врей сейчас не чувствует себя готовым для выступлений в этой стране, поэтому пока Стефан намерен продолжать играть в Европе», – цитирует Пасторелло журналист Фабрицио Романо.

Напомним, де Врей выступает за «Интер» с 2018 года, когда перешёл из римского «Лацио», где уже успел поработать под руководством нынешнего тренера «нерадзурри» Симоне Индзаги.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Федерико Пасторелло Стефан Де Врей
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