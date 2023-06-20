Президент «Фатих Карагюмрюк» отреагировал на слухи о возможном приглашении Кокорина

Президент «Фатих Карагюмрюк» Сулейман Хурма отреагировал на новость о том, что турецкий клуб заинтересован в приглашении форварда «Фиорентины» Александра Кокорина.

Ранее в СМИ появилась информация, что «Фатих Карагюмрюк» может арендовать 32-летнего нападающего.

«Наш клуб не имеет к Кокорину никакого отношения», — заявил Хурма «Матч ТВ».

В сезоне-2022/23 Кокорин защищал цвета «Ариса» на правах аренды. В 30 матчах во всех турнирах он смог поразить ворота соперников 13 раз, а также отдал шесть голевых передач.

Отметим, что российский форвард был признан лучшим игроком чемпионата Кипра по итогам сезона.