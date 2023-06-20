«Интер» не устраивает предложение «Аль-Насра» по Брозовичу

Миланский «Интер» продолжает вести переговоры о продаже своего полузащитника Марсело Брозовича в «Аль-Наср». По информации от журналиста Паскаля Гарро, «нерадзурри» не устроило последнее предложение команды из Саудовской Аравии, которое составило 15 миллионов евро.

Источник сообщает, что «Интер» хотел бы выручить за хорвата 20-25 миллионов евро. Сам футболист открыт к переезду, так как в Саудовской Аравии ему обещают существенно повысить зарплату.

Напомним, в «Аль-Насре» выступает португалец Криштиану Роналду, который зарабатывает 200 миллионов евро в год. Брозович в последнем розыгрыше Серии А отметился тремя голами и пятью ассистами.