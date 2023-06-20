Бонуччи решил покинуть «Ювентус»

Центральный защитник Леонардо Бонуччи задумался над уходом из туринского «Ювентуса». Футболист хочет перебраться в команду, в которой будет твердым игроком стартового состава, чего ему не гарантировано в «старой синьоре», об этом сообщает Tuttosport.

Бонуччи решился на такой шаг, чтобы иметь возможность попасть в заявку сборной Италии на чемпионат Европы – 2024, если команда туда квалифицируется. Потенциальные места трудоустройства Леонардо пока неизвестны.

Контракт 36-летнего защитника с «Ювентусом» рассчитан до конца июня 2024 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,5 миллиона евро.