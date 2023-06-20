«Ювентус» решил продать полузащитника за 30 млн евро

В туринском «Ювентусе» приняли решение касательно будущего в клубе американского полузащитника Уэстона Маккенни. По сообщениям журналистов Todofichajes, «старая синьора» готова расстаться с 24-летним футболистом этим летом.

Источник рапортует, что с трансфера Маккенни итальянский гранд хочет выручить порядка 30 миллионов евро.

В минувшем сезоне Уэстон выступал на правах аренды за «Лидс». Полузащитник принял участие в 19 поединках Английской премьер-лиги, в которых сделал одну результативную передачу и получил семь желтых карточек. Его контракт с «Ювентусом» рассчитан до лета 2025 года.