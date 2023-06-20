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Чемпионат Италии. Серия А

Филиппо Индзаги заявил, что Аллегри завершил его карьеру футболиста

20 Июня 2023 • 12:10 Комментировать

Экс-игрок «Милана», а ныне наставник «Реджины», Филиппо Индзаги вспомнил, как Массимилиано Аллегри завершил его карьеру.  

В интервью для Football Italia Индзаги рассказал, что в 2012 году он договорился с руководством «Милана» о продлении трудового соглашения на один год, но тренер сказал боссам, что больше не хочет видеть его в составе. Бывший футболист признался, что для него это был сильный удар, после которого ему пришлось закончить с футболом.

Добавим, 49-летний Индзаги возглавляет «Реджину» с прошлого лета. По итогам сезона-2022/23 его клуб занял седьмую строчку в турнирной таблице итальянской Серии B, набрав 50 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Ювентус Реджина Филиппо Индзаги Массимилиано Аллегри
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