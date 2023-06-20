Кокорин может перейти в турецкий клуб, за который выступает Оздоев

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин может продолжить карьеру в турецком клубе «Фатих Карагюмрюк».

По информации Sport24, клуб, за который выступает российский полузащитник Магомед Оздоев, хочет арендовать 32-летнего нападающего на один сезон. Сейчас «Фатих Карагюмрюк» ожидает решения от футболиста и «Фиорентины».

Напомним, что в минувшем сезоне Кокорин выступал за «Арис» на правах аренды. В составе кипрской команды нападающий провёл 30 матчей, забил 13 голов и отдал шесть результативных передач.

По итогам прошедшего розыгрыша чемпионата Турции «Фатих Карагюмрюк» занял седьмое место в турнирной таблице, набрав 51 очко в 36 проведённых матчах.