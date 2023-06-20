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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» всё ещё пытается убедить Рабио остаться

20 Июня 2023 • 10:45 Комментировать

Туринский «Ювентус» пытается убедить своего полузащитника Адриена Рабио остаться в команде и продлить свой истекающий контракт. По информации от журналиста Фабрицио Романо, «старая синьора» продолжает работать над новой сделкой француза.

Источник сообщает, что оставить Рабио «Ювентусу» будет крайне трудно, так как футболисту предлагают очень выгодные условия в Английской премьер-лиге при трансфере на правах свободного агента. Тем не менее, «старая синьора» будет бороться за хавбека до самого конца.

Рабьо отметился 8 голами и 4 результативными передачами в последнем розыгрыше итальянской Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Адриен Рабио
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