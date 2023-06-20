Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Де Лаурентис: «Гарсия - правильный выбор для борьбы в Италии и в Европе»

20 Июня 2023 • 10:07 Комментировать

Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис считает, что он сделал правильный выбор, пригласив французского специалиста Руди Гарсию на место ушедшего из клуба Лучано Спаллетти. Тот привел «Наполи» к победе в чемпионате Италии и четвертьфиналу Лиги чемпионов - но есть ощущение, что четвертьфинала ЛЧ де Лаурентису показалось мало...

- С Руди Гарсией мы сразу нашли общий язык. Он - правильный выбор для того, чтобы продолжать наши успехи в чемпионате и в европейских турнирах, - цитирует слова де Лаурентиса итальянское новостное агентство ITASportPress.

Ранее Руди Гарсия работал в Саудовской Аравии. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Аурелио Де Лаурентис Наполи Руди Гарсия
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Июня
10:45 · Италия. Серия А
«Ювентус» всё ещё пытается убедить Рабио остаться
10:07 · Италия. Серия А
Де Лаурентис: «Гарсия - правильный выбор для борьбы в Италии и в Европе»
09:17 · Италия. Серия А
«Рома» интересуется бывшим защитником «Спартака» Айртоном
08:09 · Италия. Серия Б
Автомобиль капитана «Фоджи» расстреляли прямо на парковке после неудачной игры команды
07:53 · Италия. Серия А
Бергоми: «Димарко напоминает мне Роберто Карлоса»
04:37 · Италия. Серия А
Де Лаурентис готов отпустить спортивного директора «Наполи»
03:54 · Нидерланды. Эредивизие
«Лацио» интересуется полузащитником ПСВ слухи
03:10 · Италия. Серия А
«Милан» рассматривает четырёх игроков на фланг атаки слухи
02:56 · Италия. Серия А
«Ювентус» связался с «Лиллем» по трансферу Веа слухи
02:19 · Италия. Серия А
«Аль-Наср» предложил 15 млн евро за игрока «Интера»
01:49 · Италия. Серия А
«Лацио» запросил 40 млн евро за Милинковича-Савича, интерес проявляют два гранда Серии А
00:53 · Италия. Серия А
Дзанетти: «Лаутаро счастлив в «Интере»
00:23 · Италия. Серия А
Верратти не планирует переходить в «Рому»
19 Июня
23:50 · Италия. Серия А
Вейналдум возвращается в «ПСЖ»
23:43 · Италия. Серия А
Президент «Наполи»: «Меня поразил Модрич»
Все новости
Рекомендуем