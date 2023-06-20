Де Лаурентис: «Гарсия - правильный выбор для борьбы в Италии и в Европе»

Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис считает, что он сделал правильный выбор, пригласив французского специалиста Руди Гарсию на место ушедшего из клуба Лучано Спаллетти. Тот привел «Наполи» к победе в чемпионате Италии и четвертьфиналу Лиги чемпионов - но есть ощущение, что четвертьфинала ЛЧ де Лаурентису показалось мало...

- С Руди Гарсией мы сразу нашли общий язык. Он - правильный выбор для того, чтобы продолжать наши успехи в чемпионате и в европейских турнирах, - цитирует слова де Лаурентиса итальянское новостное агентство ITASportPress.

Ранее Руди Гарсия работал в Саудовской Аравии.