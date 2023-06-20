«Рома» интересуется бывшим защитником «Спартака» Айртоном

«Рома» проявляет интерес к бывшему защитнику «Спартака» Айртону, в настоящее время выступающему за «Фламенго». Об этом сообщает Bolavip.

По информации источника, итальянский клуб готов заплатить за 26-летнего бразильца 12 миллионов евро.

Напомним, в период с 2019 по 2022 год Айртон выступал за «Спартак». В составе «красно-белых» защитник провёл в общей сложности 108 матчей, забил четыре гола и отдал 11 результативных передач. Сейчас портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Бразилии в 7 миллионов евро.

По итогам минувшего розыгрыша итальянской Серии А «Рома» заняла шестое место в турнирной таблице, набрав 63 очка в 38 проведённых матчах. Также римляне сумели дойти до финала Лиги Европы, где уступили «Севилье» (1:1, 1:4 — пен).