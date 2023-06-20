Бергоми: «Димарко напоминает мне Роберто Карлоса»

Бывший футболист миланского «Интера» Джузеппе Бергоми впечатлен выступлениями Федерико Димарко, он сравнил его с бразильцем Роберто Карлосом по силе удара, и теперь надеется, что Димарко станет солиднее и в том, что касается оборонительных действий.

- Своими движениями и ударом он очень напоминает мне Роберто Карлоса. Я желаю Федерико улучшить свои действия в обороне, как по ходу карьеры их улучшал Роберто Карлос. Бразилец был побыстрее, а также действовал покачественнее, он был настоящим топ-игроком, - считает Бергоми, слова которого цитирует fcinter1908.it.

Димарко перебрался в миланский клуб в 2018 году.