Де Лаурентис готов отпустить спортивного директора «Наполи»

После чемпионского сезона в руководстве «Наполи» планируются серьёзные изменения.

Помимо приведшего команды к долгожданному «скудетто» тренера Лучано Спаллетти, стан «партенопейцев» может покинуть и спортивный директор Кристиано Джунтоли. По информации известного журналиста Джанлуки ди Марцио, встреча руководства неапольского коллектива состоится уже в ближайшие дни. Сообщается, что на ней президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис одобрит уход Джунтоли.

Напомним, что Кристиано Джунтоли присоединился к нынешним чемпионам Италии в 2015 году. Несмотря на действие контракта до 2024 года, Джунтоли близок к переходу в туринский «Ювентус» в нынешнее межсезонье.