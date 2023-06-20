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Чемпионат Италии. Серия А

Де Лаурентис готов отпустить спортивного директора «Наполи»

20 Июня 2023 • 04:37 Комментировать

После чемпионского сезона в руководстве «Наполи» планируются серьёзные изменения.

Помимо приведшего команды к долгожданному «скудетто» тренера Лучано Спаллетти, стан «партенопейцев» может покинуть и спортивный директор Кристиано Джунтоли. По информации известного журналиста Джанлуки ди Марцио, встреча руководства неапольского коллектива состоится уже в ближайшие дни. Сообщается, что на ней президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис одобрит уход Джунтоли.

Напомним, что Кристиано Джунтоли присоединился к нынешним чемпионам Италии в 2015 году. Несмотря на действие контракта до 2024 года, Джунтоли близок к переходу в туринский «Ювентус» в нынешнее межсезонье.

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Евро-Футбол.Ру,
Аурелио Де Лаурентис Наполи Кристиано Джунтоли
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