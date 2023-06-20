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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» рассматривает четырёх игроков на фланг атаки слухи

20 Июня 2023 • 03:10 Комментировать

Руководство итальянского «Милана» рассматривает несколько кандидатур для возможного усиления флангов атаки.

По информации известного журналиста Джанлуки ди Марцио, боссы «россонери» заинтересовались услугами 24-летнего полузащитника нидерландского АЗ Тиджани Рейндерса, параллельно ожидая ответа от Маркуса Тюрама. Что же касается возможных вариантов для усиления правого фланга, то руководство полуфиналистов Лиги чемпионов заинтересовано Самуэлем Чуквуезе из «Вильярреала», а также Рейссом Нельсоном из «Арсенала».

Напомним, что ранее появилась информация о том, что Маркус Тюрам выбирает между «Миланом» и «ПСЖ». В прошедшем сезоне «россонери» заняли четвёртое место в итальянской Серии А, обеспечив себе участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Маркус Тюрам Самуэль Чуквуезе Рейсс Нельсон трансферы футбола - лето 2023 Тиджани Рейндерс
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