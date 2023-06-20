«Ювентус» начал работу над подписанием вингера «Лилля» Тимоти Веа.

Действующий контракт 23-летнего футболиста истекает в следующем году, что делает его востребованной фигурой на трансферном рынке. По информации La Gazzetta dello Sport, «Ювентус» связался с «Лиллем», чтобы узнать об условиях потенциальной сделки по американцу.

В минувшем сезоне Тимоти Веа провёл 32 матча за «догов» во всех соревнованиях, записав себе в актив две результативные передачи и не отметившись забитыми мячами. Стоимость выпускника академии «ПСЖ» оценивается экспертами портала Transfermarkt в 12 млн евро.