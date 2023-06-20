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Чемпионат Италии. Серия А

«Аль-Наср» предложил 15 млн евро за игрока «Интера»

20 Июня 2023 • 02:19 Комментировать

«Интер» получил предложение по полузащитнику Марсело Брозовичу.

О намерении «Аль-Насра» приобрести 30-летнего хорвата итальянские СМИ проинформировали совсем недавно. Как теперь сообщает инсайдер Джанлука ди Марцио, саудовский клуб предложил за Брозовича порядка 15 млн евро. За ситуацией также продолжает следить «Барселона».

Согласно оценке экспертов Transfermarkt, стоимость Марсело Брозовича составляет 25 млн евро. Действующий трудовой договор футболиста с «нерадзурри» рассчитан до 2026 года. В общей сложности Брозович провёл в составе «Интера» 330 матчей с момента прихода в 2016 году, отметившись 31 голом и 43 ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
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