«Лацио» запросил 40 млн евро за Милинковича-Савича, интерес проявляют два гранда Серии А

Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич может быть продан за 40 млн евро в летнее трансферное окно.

Контракт сербского футболиста истекает через год, что вынуждает «Лацио» всерьёз задуматься о продаже своей звезды. Как информирует инсайдер Джанлука ди Марцио, миланский «Интер» и «Ювентус» запросили у римского клуба информацию о стоимости Милинковича-Савича – руководство «Лацио» требует около 40 млн евро. Недавно итальянские СМИ сообщили о готовности 28-летнего хавбека перебраться в «Ювентус».

Сергей Милинкович-Савич записал себе в актив 11 забитых мячей и восемь результативных передач в 47 матчах минувшей кампании.