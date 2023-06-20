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Чемпионат Италии. Серия А

Дзанетти: «Лаутаро счастлив в «Интере»

20 Июня 2023 • 00:53 Комментировать

Вице-президент «Интера» Хавьер Дзанетти поделился мыслями о нападающем Лаутаро Мартинесе.

25-летний форвард называется в числе трансферных целей лондонского «Челси», мадридского «Реала» и «Манчестер Юнайтед», но, по словам Дзанетти, не горит желанием менять клуб: «Лаутаро всё устраивает в «Интере», он счастлив. Нет никаких сомнений в его намерении остаться с нами», – цитирует журналист Альфредо Педулла легендарного экс-защитника «нерадзурри».

Трудовой договор Лаутаро Мартинеса с «Интером» рассчитан до 2026 года. В прошедшем сезоне аргентинец забил 28 голов и 11 раз ассистировал товарищам по команде в 57 матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Хавьер Дзанетти Лаутаро Мартинес
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