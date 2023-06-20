Верратти не планирует переходить в «Рому»

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Марко Верратти намерен остаться в своём клубе.

Как стало известно несколькими днями ранее, у 30-летнего игрока появился вариант с возвращением на родину – его хочет пригласить «Рома». Отмечалось, что наставник римлян Жозе Моуринью лично связывался с Верратти, чтобы убедить его согласиться на переход. Согласно L'Equipe, итальянец не собирается уходить из «ПСЖ». Он уже сообщил своей семье о решении остаться в Париже.

Напомним, что в декабре прошлого года Марко Верратти продлил контракт с «ПСЖ» до 2026 года. Цвета гранда французской Лиги 1 он защищает на протяжении 11 лет.