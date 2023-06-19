Вейналдум возвращается в «ПСЖ»

Полузащитник Джорджиньо Вейналдум возвращается в «Пари Сен-Жермен» после пребывания в «Роме» на правах аренды.

Нидерландец получил тяжёлую травму в первом же матче за «волков», вернувшись в строй только в феврале. Аренда 32-летнего игрока рассчитана до конца июня и предусматривает возможность выкупа, однако в «Роме» приняли окончательное решение не активировать этот пункт, докладывает инсайдер Николо Скира. Таким образом, Вейналдум вернётся в «Пари Сен-Жермен», где, впрочем, на него тоже не рассчитывают. Вероятность скорого перехода футболиста в другой клуб достаточно велика.

Джорджиньо Вейналдум провёл 23 матча за «Рому», отметившись двумя голами и одним ассистом.