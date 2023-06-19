Кристанте: «Роме» не хватало человека с менталитетом Моуринью»

Полузащитник «Ромы» Бриан Кристанте рассказал о важности Жозе Моуринью для команды.

В понедельник римский клуб объявил о продлении контракта с Кристанте. 28-летний игрок пообщался с журналистами, ответив на вопрос о главном тренере Жозе Моуринью.

«Его вклад в успехи «Ромы» очень велик. Он пришёл сюда, имея огромный опыт за плечами, и добавил «Роме» качеств, которых ей не хватало. Его менталитет невероятен, и именно это можно назвать ключевой составляющей нашего выхода в финал Лиги Европы в прошедшем сезоне», – заявил в интервью официальному сайту «Ромы» Кристанте, принадлежащий «волкам» с 2019 года.