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Чемпионат Италии. Серия А

Кристанте: «Роме» не хватало человека с менталитетом Моуринью»

19 Июня 2023 • 22:26 Комментировать

Полузащитник «Ромы» Бриан Кристанте рассказал о важности Жозе Моуринью для команды.

В понедельник римский клуб объявил о продлении контракта с Кристанте. 28-летний игрок пообщался с журналистами, ответив на вопрос о главном тренере Жозе Моуринью.

«Его вклад в успехи «Ромы» очень велик. Он пришёл сюда, имея огромный опыт за плечами, и добавил «Роме» качеств, которых ей не хватало. Его менталитет невероятен, и именно это можно назвать ключевой составляющей нашего выхода в финал Лиги Европы в прошедшем сезоне», – заявил в интервью официальному сайту «Ромы» Кристанте, принадлежащий «волкам» с 2019 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Бриан Кристанте
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