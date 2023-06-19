Нападающий «Интера» Эдин Джеко продолжит карьеру в турецком «Фенербахче».

Соглашение боснийца с «нерадзурри» истекает в конце месяца, и сторонам так и не удалось согласовать новый контракт. Основным претендентом на 37-летнего игрока считается «Фенербахче», который находится в шаге от полной договорённости с опытным форвардом. Согласно Tuttomercatoweb, турецкому гранду осталось лишь урегулировать некоторые нюансы сделки, рассчитанной на два года. Джеко будет зарабатывать около 5 млн евро за один сезон.

Эдин Джеко провёл 52 поединка за «Интер» в прошедшей кампании, отметившись 14 голами и пятью ассистами.